Muss der Marktplatz in Bäumenheim schöner werden?

Zu leer, zu groß, zu grau – der Bäumenheimer Marktplatz hat kein gutes Image. Bürgermeister Paninka will das ändern. Doch der Gemeinderat zieht nicht recht mit.

Schon einige Male hat der Bäumenheimer Marktplatz für Schlagzeilen gesorgt - nicht nur wegen der Wasserrinne, in der regelmäßig Autos hängen geblieben sind. Seit 2015 prägt er die Industriegemeinde. Doch der dreieckige Platz, dessen Spitze in die Schmutterauen weist, ist vor allem eines: ziemlich leer. In der Hitze des Sommers heizt sich die große Fläche auf, ist wenig einladend. Bürgermeister Martin Paninka möchte das gerne ändern. Mehr Grün, mehr Bäume, mehr Aufenthaltsqualität sei das Ziel. Doch sein Gemeinderat sieht eine weitere Investition in den Marktplatz kritisch.

Der Augsburger Landschaftsarchitekt Reinhard Baldauf stellte seine ersten Entwürfe vor. Ideal wäre seiner Meinung nach, auf dem östlichen Teil des Platzes zahlreiche Bäume zu pflanzen, die für die weiterhin nutzbare Fläche darunter ordentlich Schatten spenden würden. Die Sorten würden so gewählt, dass die Kronen ein lichtes Dach wachsen lassen. Da die Fläche weiter für Feste und Märkte gut nutzbar sein müsse, bleibt der Belag so robust wie bisher oder könnte mit Rasenpflastersteinen ersetzt und dadurch grüner werden. Möglich wären auch Staudenbeete oder ein vierter Grün-Riegel im Anschluss an die bisherigen Beete. Einen Trinkbrunnen, Relaxliegen, einen öffentlichen Bücherschrank und neue Bänke sieht Baldauf ebenfalls vor.

Der Bäumenheimer Marktplatz ist die meiste Zeit ungenutzt und leer

Das Thema Marktplatz kommt deshalb wieder auf den Schirm, weil derzeit die letzten angrenzenden Gebäude fertiggestellt werden. Rund um das neue Wohn- und Geschäftshaus samt Bürgersaal und Gastronomie hat Baldauf ebenfalls bereits eine erste Planung für das Außengelände und die Pflasterarbeiten erstellt. Dafür hat der Gemeinderat bereits 150.000 Euro bewilligt, wovon 60 Prozent über die Regierung von Schwaben bezuschusst werden. Die Aufwertung des Marktplatzes nach den Ideen des Landschaftsarchitekten würden weitere 170.000 Euro bedeuten. Allerdings kann Bäumenheim damit rechnen, dass bis zu 75 Prozent über ein weiteres Förderprogramm des Freistaats übernommen werden. Für die Gemeinde geht es also um rund 40.000 zusätzlichen Kosten.

Bürgermeister Paninka warb für die Aufwertung. Er müsse gestehen, dass der Platz abseits der vereinzelten Veranstaltungen wenig belebt sei und wenig einladend wirke. Gerade im vergangenen Sommer habe es auf dem Platz eine "enorme Hitzeentwicklung" gegeben. Wenn die letzten Baulücken nun geschlossen sind, wäre noch weniger Luftaustausch gegeben. Bürger hätten sich gemeldet, dass der Platz eher "eine Steinwüste" sei und kaum einlade, sich dort aufzuhalten.

Mehr Bäume, mehr Stauden, mehr Liegen - das wären Ideen, um den Marktplatz - hier der Blick Richtung Schmutter und auf die Arkaden - aufzuwerten. Foto: Barbara Wild

Doch die Gemeinderatsmitglieder reagierten in der Mehrzahl überraschend kritisch. "In dieser Dimension kann ich mir das nicht vorstellen", sagte Michael Haller von der CSU. Er würde abwarten, wie das Projekt der Firma Reichenbacher (Marktaula) am Ende dastehe, bevor am Platz Veränderungen geplant werden. Gleich sah es Roland Neubauer von der PWG. Er würde allerdings "ein paar Bäume" befürworten, sähe aber auch eine fest installierte Bühne gerne auf dem Platz.

Benjamin Baumann (BfB) findet zwar, dass "der Platz furchtbar aussieht und die meiste Zeit leer ist", doch er lehnt Bäume ab, da sie den Aufbau der Marktplatzweihnacht deutlich erschweren würden. Er bezweifelte den vom Architekten vorgelegten Plan, der sämtliche Buden auf dem neu gestalteten Platz platziert hatte und auch betont hatte, dass der Aufbau eines kleinen Festzeltes trotzdem möglich sei.

Im Sommer wird der Marktplatz von Bäumenheim zur Hitzefalle

Angesichts des Klimawandels und zunehmender Hitze in Ortskernen plädierte Florian Mittler deutlich für die Umsetzung der Pläne. "Wir haben doch nur vereinzelt da ein Fest. Es ist doch wichtig, dass der Platz an sich mehr hermacht und wir dem Hitze-Problem etwas entgegensetzen."

Christian Scholz (SPD) erinnerte daran, dass man sich bei der Planung des Platzes durchaus etwas gedacht hatte. "Wir wollten keinen Wohlfühlcharme, sondern eine Veranstaltungszone schaffen." Er regte an, erst zu überlegen, welche Funktion der Platz in Zukunft einnehmen soll, bevor man weiterplant. "Das ist doch eine einmalige Chance", argumentierte Hansrobert Schimmer (BfB) angesichts der hohen Fördersumme. "Und der Platz ist leer, seitdem es ihn gibt."

Schließlich einigten sich die Gemeinderäte, dass Landschaftsarchitekt Baldauf seine Entwürfe für die Pflaster- und Grüngestaltung rund um das Reitenberger-Projekt konkretisiert und nochmals vorstellt. Für den Marktplatz soll er nochmals eine abgespeckte Variante erarbeiten, die weniger Bäume vorsieht.