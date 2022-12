Mutter-Tochter-Gespann auf Diebestour

Eine Frau und ihre zwölfjährige Tochter bedienen sich in einem Donauwörther Supermarkt ohne zu bezahlen. Doch ein Ladendetektiv ist aufmerksam.

Ihre Tochter zum gemeinsamen Ladendiebstahl mitgenommen hat eine 37-jährige Frau. Die beiden besuchten am Mittwochmittag einen Supermarkt in der Parkstadt. Das Duo nahm laut den Beamten Kuchen, Fisch, Babynahrung und Pralinen in einem Gesamtwert von rund 25 Euro aus den Regalen und verstaute die Beute in ihren Taschen. Danach passierten sie den Kassenbereich, ohne zu bezahlen. Ein Ladendetektiv hatte die Aktionen der beiden jedoch bemerkt und hielt sie an. Bargeld oder Bezahlkarten hatten weder Mutter noch Tochter dabei. Die 37-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (AZ)

