Mysteriöser Feueralarm im Klosterweg

Feuerwehr und Polizei waren wegen Rauchs gerufen worden. Die Hintergründe sind unklar.

Feueralarm am Samstag gegen 18.20 Uhr in Donauwörth: Bei einem Anwesen im Klosterweg - so hieß es - sei aus einem Kamin Rauch in Wohnräume eingedrungen. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei konnten allerdings weder Rauch, noch Feuer festgestellt werden. Demzufolge gab es weder Verletzte, noch Sachschäden. Es wird davon ausgegangen, dass der Abzug des Kamins durch bislang nicht eindeutig geklärte Ursache gestört war. Die Feuerwehren Wörnitzstein und Riedlingen waren mit insgesamt 30 Kräften im Einsatz. (AZ)