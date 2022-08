Nach 41 Jahren löst sich die MS-Gruppe Donauwörth auf

Die Selbsthilfegruppe gab über 40 Jahre MS-Erkrankten Kraft und eine Chance, dem oft beschwerlichen Alltag zu entfliehen. Nun löst sich die Gemeinschaft auf.

Wer die Diagnose Multiple Sklerose (MS) bekommt, der weiß, dass sein Leben nicht mehr so sein wird wie zuvor. Taubheitsgefühle, Gang- und Gleichgewichtsstörungen oder Sehschwäche sind die Folgen. Einige Betroffene sind später an einen Rollstuhl gebunden. Selbsthilfegruppen bieten da eine dringend benötigte Möglichkeit sich auszutauschen, aber auch um dem Alltag kurzzeitig zu entfliehen. Doch die Gruppe in Donauwörth wird nun aufgelöst. Denn die Zeiten der Medizin, aber auch der Beratung haben sich verändert. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie brachte die Gemeinschaft ins Wanken.

Marlies Streitwieser war 41 Jahre lang das Gesicht der MS-Gruppe Donauwörth. "Die MS Gesellschaft ist damals auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht eine solche Gruppe leiten möchte", erinnert sich Streitwieser. Damals seien Selbsthilfegruppen aus dem Boden geschossen. Die ausgebildete Ergotherapeutin sagte kurzerhand zu und fing zunächst im Jahr 1981 im Kleinen mit ihren Treffen an. Da ihre damalige Unterkunft in Bäumenheim aber nicht behindertengerecht und außerdem "sau kalt" gewesen sei, suchte sich die MS-Gruppe eine neue Bleibe. Vor etwa 30 Jahren wurde sie im Taufersaal im Donauwörther Bürgerspital heimisch und wuchs über die Jahre.

Gleichgesinnte sprachen in der Gruppe über die Facetten ihrer MS-Erkrankung

Zu Hochzeiten hatte die Gruppe 18 bis 20 MS-Patienten und sieben bis acht ehrenamtliche Helferinnen. Zuletzt waren es nur noch sechs Mitglieder, die Zahl der Helferinnen blieb relativ konstant. Bessere Medikamente und frühe Erkennung der Krankheit trugen dazu bei, dass weniger akute Hilfe gebraucht wurde. Aber auch das Internet ist laut Streitwieser dafür verantwortlich, dass sich viele Erkrankte lieber digital austauschen, als mit den unterschiedlichen Verläufen der Krankheit in der realen Welt konfrontiert zu werden.

Das war bei Ingrid Vogt anders. Sie ist jemand, dem der persönliche Austausch und die Konfrontation mit der Krankheit gutgetan hat. Die heute 78-Jährige erkrankte im Jahr 1987 an MS und musste deshalb ihren Beruf aufgeben. Bereits ein Jahr später trat sie der Donauwörther Selbsthilfegruppe bei und fand dort Trost. "Unter Gleichgesinnten war es einfacher, Ängste anzusprechen", erzählt Vogt. Die ehemalige Hebamme hat sich zu Beginn schwergetan, die Krankheit zu akzeptieren. Doch mit den Jahren arrangierte sie sich damit und fand in der Gruppe Halt.

Ausflüge: Mit Rollstuhl nach Berlin, Dresden oder Wien

Für Marlies Streitwieser war es als Gruppenleiterin wichtig, dass bei ihren gemeinsamen Stunden auch immer etwas Therapeutisches gemacht wurde. "Wir haben beispielsweise Sitzkissen gewebt, getöpfert oder geflochten. Damit die Finger beweglich bleiben", erklärt sie. Etwas ganz Besonderes stellten die jährlichen Reisen dar. Egal ob Berlin, Dresden oder Wien – für die MS-Gruppe Donauwörth war auch mit Rollstuhl nichts zu weit. Ingrid Vogt kann sich noch gut an die Fahrten erinnern und wie viel Spaß sie dabei hatte. Besonders der Besuch eines Musicals in Stuttgart ist der 78-Jährigen noch in Erinnerung geblieben.

All diese Unternehmungen wären ohne Spenden und die Hilfe der ehrenamtlichen Helferinnen nicht möglich gewesen. Besonders dankbar ist die Gruppenleiterin der Märker-Stiftung, die regelmäßig Geldbeträge spendete. Aber auch der Stadt Donauwörth sei die MS-Gruppe zu Dank verpflichtet, da sie die Räumlichkeiten im Bürgerspital kostenfrei für ihre Treffen nutzen durften. Aber auch jede noch so kleine Einzelspende kam den Erkrankten und Helfenden zugute.

Die Pandemie brachte die Gruppe zum Erliegen

Alle Gruppenmitglieder sind, so Streitwieser, über die Jahre miteinander alt geworden. Sie erlebten Höhen und Tiefen, trauerten um verstorbene Mitglieder und munterten sich gegenseitig auf. Trotz aller Wehmut ist die 80-Jährige über das Ende auch etwas erleichtert. Mit fast 81 Jahren hätte sie die Gruppe auch nicht mehr lange leiten können.

Die Pandemie ließ die Mitglieder immer weiter voneinander entfernen, zumal auch keine Treffen möglich waren. "Ich sagte dann: Wir beenden es jetzt lieber", berichtet Streitwieser von ihrem letzten Treffen. Die Rentnerin hält weiterhin den Kontakt zu allen aufrecht und möchte sporadische Treffen organisieren. Aber auch ohne die MS-Gruppe Donauwörth hat sie viel zu tun.