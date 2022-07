Nach dem Freibadbesuch in Donauwörth ist das Auto zerkratzt

Für eine Harburgerin endet der Freibadbesuch in Donauwörth mit viel Ärger: Unbekannte haben ihren Wagen zerkratzt.

Kratzer im Auto nach dem Freibadbesuch - das ist einer Harburgerin in Donauwörth passiert. Die 40-Jährige stellte am Montagmittag gegen 13 Uhr ihren schwarzen VW Sharan auf dem Parkplatz des Freibades am Schellenberg ab. Als sie gegen 17.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkam, befanden sich am hinteren rechten Radkasten und der hinteren rechten Türe großflächige Kratzer mit einer Schadenshöhe von etwa 2.000 Euro.

Die Donauwörther Polizei sucht Zeugen

Von der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht gegen unbekannt eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)