Nach der B25 bei Donauwörth wird jetzt auch die Bahnstrecke gesperrt

Plus Die Brücken-Baustelle bei Donauwörth geht in die entscheidende Phase. Der Aufwand für das Projekt ist enorm und der Zeitdruck ist hoch.

Tausende von Auto- und Lkw-Fahrern müssen wegen dieser Baustelle bereits seit eineinhalb Wochen Umwege in Kauf nehmen und Anwohner in einer Reihe von Orten viel mehr Verkehr vor ihrer Haustür ertragen. Jetzt verschärfen die Bauarbeiten an der Brücke bei Binsberg auch die Situation für Bahnreisende, die in der Region seit Monaten einiges aushalten müssen. Vom späten Sonntagabend, 21. Januar, an sind die Gleise zwischen Donauwörth und Treuchtlingen für gut zehn Tage gesperrt. Das Projekt ist durchaus kniffelig.

Im Bereich der Kreuzung der Bahnlinie und der Bundesstraße wird schon seit Monaten gearbeitet. Im Sommer und im Herbst 2023 war die B25 zweimal eine Woche beziehungsweise ein paar Tage blockiert. Nun geht die Millioneninvestition der Deutschen Bahn in die entscheidende Phase: Die neue, mehr als 20 Meter lange Betonbrücke, die eine Firma errichtete, soll anstelle des viel kleineren bisherigen Bauwerks platziert werden. Damit geht sowohl auf der Bundesstraße als auch auf der Zugstrecke nichts mehr.