Donauwörth

vor 47 Min.

Nach der Flucht nach Donauwörth folgt der Meistertitel

Stolz präsentiert Bahaa Alshekh Merei seinen Meisterbrief, Der Friseur hat einen eigenen Salon in Donauwörth.

Plus Vor sechs Jahren kam er als Flüchtling nach Deutschland. Heute ist der Syrer Bahaa Friseur-Meister. Eine Geschichte über das Dranbleiben in schweren Zeiten.

Von Yannick Eibl Artikel anhören Shape

Wer hätte vor fünf oder sechs Jahren gedacht, dass er es so weit schafft? Volles Haus in der Big Box in Kempten. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war bei der Meisterfeier der Handwerkskammer für Schwaben zu Gast. Nach harten Wochen des Lernens und des Arbeitens bekamen nun viele junge Absolventinnen und Absolventen die Belohnung ihrer harten Arbeit. Feierlich übergab Markus Söder mit großer Freude ihnen ihren Meisterbrief und Hans-Peter Rauch, der Präsident der Handwerkskammer, überreichte noch einen Meisterschal der hwk. Nun können die frischgebackenen Meisterinnen und Meister sich stolz Bachelor Professional nennen und von ihren Meister-Vorzügen Gebrauch machen. "Das sind richtige Könner", zeigte Söder sich stolz auf die Absolventen bei einem Interview mit allgäu.tv. Mitunter einer dieser "Könner" ist der Donauwörther Bahaa Alshekh Merei. Der 29-jährige Meister des Friseur-Handwerks hat wahrhaftig eine meisterliche Leistung vollbracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen