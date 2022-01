Nach Freispruch: Donauwörther Polizisten sind wieder im Dienst

Plus Erst verurteilt, dann freigesprochen: Für zwei Beamte der Inspektion Donauwörth endet eine schwere Zeit. So geht es jetzt weiter.

Für zwei Polizisten der Inspektion Donauwörth endete am Montag eine nervenaufreibende und sorgenvolle Zeit. Zum Abschluss eines rund 20 Monate laufenden Strafverfahrens sprach das Landgericht Augsburg die Beamten des Vorwurfs der Körperverletzung im Amt beziehungsweise der versuchten Strafvereitelung frei. Zwei Tage später kam für die jungen Männer eine weitere positive Nachricht: Das Polizeipräsidium Schwaben Nord verfügte, dass die Polizisten ab sofort wieder uneingeschränkt arbeiten dürfen.