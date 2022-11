Donauwörth

Hustenanfall des Fahrers: Lastwagen kommt bei Donauwörth von B25 ab

Plus Ein LKW-Unfall hat sich am frühen Freitagmorgen bei Donauwörth ereignet. Der Lastwagenfahrer lenkte ruckartig nach rechts. Grund war wohl ein Hustenanfall.

Auf der B25 bei Donauwörth ist am frühen Freitagmorgen ein 49-Jähriger mit seinem Lastzug verunglückt. Der Fahrer war um etwa 3.50 Uhr von Harburg her auf der Bundesstraße in Richtung Donauwörth unterwegs. Auf Höhe des Weilers Walbach lenkte der Polizei zufolge der Mann ruckartig nach rechts. Als Grund gab er später einen Hustenanfall an.

