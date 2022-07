Donauwörth

15.07.2022

Nach schwerem Freibadunfall prüft die Stadt Donauwörth Nachbesserungen

Plus Schwer verletzt worden ist ein Bub bei seinem Sturz von der Sprungturmtreppe im Donauwörther Freibad. Warum dort keine Fallschutzmatten mehr angebracht sind.

Von Barbara Wild

Nach dem Unfall eines Zehnjährigen im Donauwörther Freibad prüft die Stadt, ob am Sprungturm in Sachen Sicherheit möglicherweise nachgebessert werden muss. Die Betroffenheit über den Unfall ist groß. Am Mittwochabend war ein Bub an der Treppe zum Sprungturm aus einer Höhe von 2,5 Metern tief auf den Betonboden gefallen und hatte sich schwer an Kopf und Rücken verletzt. Er musste mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Augsburg geflogen werden. Mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung und konnte das Krankenhaus verlassen. Er erlitt eine tiefe Platzwunde am Kopf, die genäht werden musste und Verletzungen am Rücken sowie eine Prellung der Wirbelsäule.

