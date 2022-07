Nach Sturz vom Sprungturm im Donauwörther Freibad: Matten kommen

Der verheerende Sturz eines Kindes von der Turm-Treppe im Freibad Donauwörth hat Folgen. Es wird nachgerüstet.

Die Stadt zieht Konsequenzen aus dem furchtbaren Unfall am Sprungturm im frisch sanierten Freibad Donauwörth. Die sogenannten "Fallschutzmatten" werden wieder installiert, wie unsere Redaktion aus der Stadtverwaltung erfuhr. Die Bestellung jener Matten, die Stürze abdämpfen, sei "bereits in die Wege geleitet". Wann die Matten genau wieder am Sprungturm ausgelegt werden, sei allerdings unklar. Hintergrund dafür sei der aktuelle Materialmangel bei den Firmen.

Vor Sanierung hat es noch Fallschutzmatten gegeben im Freibad Donauwörth

Bei einem Unfall im Freibad auf dem Schellenberg hatte sich ein Zehnjähriger kürzlich schwer verletzt (wir berichteten). Der Bub war an der Treppe zum Sprungturm aus einer Höhe von gut 2,50 Metern auf den Betonboden gefallen. Dabei verletzte er sich schwer an Kopf und Rücken. Das Kind musste schließlich sogar mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg geflogen werden. Inzwischen konnte der Bub das Krankenhaus jedoch wieder verlassen. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf, Verletzungen im Rückenbereich und eine Prellung der Wirbelsäule.

Vor der Sanierung des Bades hatte es bereits eine Fallschutzmatte gegeben. Diese waren allerdings im Zuge der Sanierung entfernt und nicht mehr angebracht worden. Grund dafür sei, wie die Stadt jüngst informierte, die Tatsache, dass vor sechs Jahren der Zugang zum Fünf-Meter-Turm neu gemacht wurde und weitere Geländer angebracht worden seien. Man habe sich damals nach Rücksprache mit der zuständigen Sicherheitsfirma dazu entschieden, dass ein zusätzlicher Fallschutz aufgrund der Höhe von nur noch drei Metern zum Sprungbrett nicht mehr nötig sei. (mit fene)

