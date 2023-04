Nach zwei Jahren Wartezeit: Endlich Günter Grünwald im Doubles

Plus Rock und bayerisches Kabarett - das gab es im ausverkauften Doubles. Es war ein brodelnder Mix aus Komik und Coverversionen bekannter Songs.

Bayerisches Kabarett trifft Southern Blues, über diese ungewöhnliche Mischung durfte sich das Publikum am Donnerstagabend im ausverkauften Doubles in Donauwörth freuen. Rockige Songs hielten sich die Waage mit den witzigen Geschichten des bayerischen Kabarettisten Günter Grünwald. Die Zuhörer lachten herzlich und konnten im nächsten Moment den brodelnden Mix aus unterschiedlichen Musikrichtungen, ungewöhnlichen Coverversionen und kreativen Eigenkompositionen genießen.

Rad Gumbo stammt aus Oberbayern, bezeichnet sich als New-Orleans-Southern-Blues-Band und besteht seit etwa 30 Jahren aus je einem Akkordeonspieler, Bassisten und Schlagzeuger. "Dackel" Hirmer spielt das Akkordeon und singt mit seiner ausdrucksstarken, tiefen, rauchigen Stimme, die einen überraschend großen Tonumfang beweist. Passend zum Namen trägt er einen Hut, auf dem kleine Dackel abgebildet sind. Den Bass rockt Erwin Schmidl, der auch gelegentlich eine Begleitstimme singt. Gerhard Spreng beherrscht das Schlagzeug, scheint die Musik regelrecht zu fühlen. Dazu kommt Günter Grünwald, der die Solo-Gitarre spielt und hoch konzentriert wirkt, während er auf seine Einsätze wartet oder spielt.