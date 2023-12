Nachbarin unterschlägt Katze

Eine Donauwörtherin vermisst zweimal ihre Katze - und sieht sie zweimal im Fenster der Nachbarn sitzen.

Eine 38-jährige Donauwörtherin hat in den vergangenen Tagen ihren Kater vermisst, der als Freigänger bereits mehrere Tage unterwegs war. Daraufhin verteilte sie „Vermisstenzettel“ mit einem Foto des abgängigen Katers. Bereits ein paar Tage zuvor hatte die 38-Jährige den Kater laut Polizei in einem Fenster in einem Haus der Nachbarschaft sitzen gesehen und klingelte schließlich bei dem Haus, woraufhin die Bewohnerin den Kater auf gutes Zureden wieder herausgab.

Jetzt war der Kater wieder einige Zeit verschwunden und die Besitzerin sah diesen am Montag gegen 13 Uhr wieder im selben Fenster des Hauses in der Nachbarschaft sitzen. Offenbar lässt die 57-jährige Wohnungsinhaberin den Kater in ihre Wohnung, allerdings nicht mehr nach draußen. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Unterschlagung. (AZ)