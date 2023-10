Nachbarschaftsstreit in Donauwörth eskaliert

Ein Mann sprühte am Montag seinem Nachbarn bei einem Streit Reizgas ins Gesicht, während der ihn mit einem Messer bedroht. Nun prüft die Polizei den Vorfall.

In Donauwörth kam es am Montag zu einem Nachbarschaftsstreit, bei dem Tierabwehrspray eingesetzt worden ist. Gegen 21. 55 Uhr kam es laut Polizei zu einem Streit in einem Mehrparteienhaus in der Zirgesheimer Straße. Beteiligt waren ein 58-Jähriger dessen 39-jähriger Nachbar. Auslöser war laut Polizei wahrscheinlich eine Ruhestörung.

Situation eskaliert: Männer greifen zu Messer und Tierabwehrspray

Im Verlauf des Streits bedrohte der 58-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser und drohte dabei, diesen umzubringen. Der 39-Jährige konnte zurückweichen und sprühte dem Angreifer ein Tierabwehrspray ins Gesicht. Der 58-Jährige wurde wegen Verdachts auf versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Bedrohung angezeigt. Gegen den 39-Jährigen läuft ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung aufgrund des Reizgaseinsatzes. Die zuständige Staatsanwaltschaft wird hier unter anderem bewerten, ob eine Notwehrsituation vorlag. (AZ)