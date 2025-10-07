Kommen mehr große Wohnblocks nach Donauwörth?

Wohnraum ist knapp und deshalb teuer - erst recht in wirtschaftlich prosperierenden Gebieten wie dem Landkreis Donau-Ries. Donauwörth gehört in der Region dabei zu den besonders gefragten Kommunen. Umso größer, so sollte man meinen, dürfte die Freude im hiesigen Bauausschuss sein, wenn Anträge zur Errichtung neuer Wohnungen ins Rathaus flattern. Das scheint aber nicht immer der Fall zu sein. Denn oftmals gibt es Bedenken, ob die neuen Gebäude in die alten Siedlungsgebiete passen.

