Donauwörth: Nachverdichtung geschieht durch größere Mehrparteienhäuser

Donauwörth

Kommen mehr große Wohnblocks nach Donauwörth?

Nachverdichtung ist in Donauwörth nicht nur ein Zauberwort: Die Anträge, bei denen Mehrparteienhäuser mit vielen kleinen Wohnungen geplant sind, häufen sich.
Von Thomas Hilgendorf
    Bauen ist teuer, Wohnraum ist knapp - auch deshalb erscheint Investoren das verdichtete Bauen lukrativ. In Donauwörth mehrten sich zuletzt die Anträge.
    Bauen ist teuer, Wohnraum ist knapp - auch deshalb erscheint Investoren das verdichtete Bauen lukrativ. In Donauwörth mehrten sich zuletzt die Anträge. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Wohnraum ist knapp und deshalb teuer - erst recht in wirtschaftlich prosperierenden Gebieten wie dem Landkreis Donau-Ries. Donauwörth gehört in der Region dabei zu den besonders gefragten Kommunen. Umso größer, so sollte man meinen, dürfte die Freude im hiesigen Bauausschuss sein, wenn Anträge zur Errichtung neuer Wohnungen ins Rathaus flattern. Das scheint aber nicht immer der Fall zu sein. Denn oftmals gibt es Bedenken, ob die neuen Gebäude in die alten Siedlungsgebiete passen.

