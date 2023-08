Nackte Frau am Handy: Erpresser setzen jungen Mann unter Druck

Ein junger Mann aus dem Raum Donauwörth erhält per Facebook einen Videoanruf und lässt sich auf sexuelle Handlungen ein. Weiterer Fall von "Sexpressing".

Auf ein spontanes sexuelles Abenteuer per Mobiltelefon hat sich ein junger Mann aus dem Raum Donauwörth eingelassen - und ist an eine Erpresserbande geraten. Nun beschäftigt der Fall die Polizei.

Die Masche ist nicht neu und es hat auch in Nordschwaben schon zahlreiche Opfer gegeben. In den vergangenen Monaten gingen bei der Polizei in der Region fast täglich Anzeigen wegen "Sexpressing" ein, wie diese Art der Kriminalität genannt wird. Die hat sich zu einem weltweiten Massenphänomen entwickelt.

Junger Mann erhält Anruf von nackter Frau aus Afrika

Montag spielte sich Folgendes ab. Der besagte Mann erhielt um die Mittagszeit von einer Frau von der Elfenbeinküste aus Afrika per Facebook einen Videoanruf. Der Nordschwabe nahm diesen an. Die Unbekannte zeigte sich nackt vor der Kamera und forderte den Mann auf, sogleich sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Diese zeichnete die Verdächtige jedoch auf. Wenig später erhielt der Angerufene per Chatnachricht einen Link zugesendet, in den er sensible Daten eingeben sollte. Ansonsten würde das Video an die Online-Kontakte des jungen Mannes verschickt, so die Drohung. Das Opfer reagierte laut Polizei richtig und bezahlte nichts, sondern informierte die Inspektion in Donauwörth. Die ermittelt jetzt wegen versuchter Erpressung auf sexueller Grundlage.

Diese Ratschläge hat die Polizei gegen "Sexpressing"

Weil solche Fälle immer wieder vorkommen, raten die Gesetzeshüter: "Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an. Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu." Im Zweifel sollten Betroffene zunächst die Chatkamera abkleben, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten. Keinesfalls sollten Angerufene sich entblößen oder intimen Handlungen in Videochats zustimmen, wenn sie die andere Person erst seit Kurzem kennen. (AZ)