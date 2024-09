Naturschutz aus Tradition

Wenn sich die Mitglieder des Lions-Clubs Donauwörth Rechen und Forke schnappen und ins Osterried ziehen, dann ist es Herbst: seit über 30 Jahren pflegt der Lions-Club am letzten Septemberwochenende das Naturschutzgebiet „Osterried“ kurz hinter Auchsesheim. „Das frisch gemähte Gras und Schilf muss dabei sauber aufgehäuft werden“, erklärt Roland Scholz, ehemaliger Naturschutzbetreuer des Landkreises Donau-Ries. Ziel der Aktion ist es, dass landwirtschaftliche Maschinen das frische Schnittgut in den moorigen Wiesen sauber aufnehmen können und dieses sodann auch weiterverwendet werden kann. Kay Wannick ist Organisator der Lions-Osterried-Aktion und freut sich außerordentlich über die rege Beteiligung der Mitglieder in diesem Jahr: „Wind, Regen und kühle Temperaturen konnten dem gut gelaunten Osterried-Team nichts anhaben.“ Die Osterried-Aktion ist gute und sinnvolle Tradition im Lions-Club Donauwörth – so wurden die Biotopflächen einst auch von Mitgliedern des Clubs angelegt. Sie stehen im Eigentum des Landkreises. „Die Osterried-Aktion ist ein fester Punkt im Lionsjahr“, so Präsidentin Stephanie Winter, für die Einsätze vor Ort stets oberste Priorität haben.

