Das sind die weiteren Tatorte der Einbrecher-Bande

Die Bande, die in SB-Autowaschanlagen aktiv war, richtete auch in Oberbayern viel Sachschaden an. Das berichtet die Polizei.

Die Einbrecher-Bande, die in der Nacht auf Samstag in Donauwörth aufgeflogen ist, war auch in angrenzenden oberbayerischen Landkreisen aktiv. Die Polizei teilte auf Anfrage nun die Tatorte im benachbarten Regierungsbezirk mit. Sie lagen unter anderem in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen und Eichstätt.

Demnach schlug das Trio, das sich auf Geldwechselautomaten in SB-Autowaschanlagen spezialisiert hatte, mutmaßlich auch in Neuburg, Gaimersheim, Burgheim, Manching, Eichstätt, Beilngries, Königsmoos, Zuchering, Pörnbach und Reichertshofen zu. Die Polizei geht in Oberbayern von einer Beute in Höhe von circa 12.000 Euro aus und beziffert den Sachschaden auf rund 65.000 Euro.

In Schwaben werden der Einbrecher-Bande 16 Fälle zugerechnet

In Schwaben rechnet die Kripo der Bande 16 Einbrüche zu. Von diesen geschahen fünf oder sechs im Donau-Ries-Kreis, genauer gesagt in Asbach-Bäumenheim, Donauwörth, Kaisheim und Oettingen. Beute und Schaden im schwäbischen Bereich summieren sich jeweils auf etwa 45.000 Euro. (AZ)