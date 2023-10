Neue Ampel an der Zirgesheimer Straße in Donauwörth

Plus Die Zirgesheimer Straße ist nicht ungefährlich - und sie führt an einem sensiblen Bereich vorbei. Deswegen halten Stadt und Polizei eine Ampel für notwendig.

Keine Frage - die Zirgesheimer Straße in Donauwörth ist viel befahren - aber sie ist eben nicht nur für den Autoverkehr als Verbindungsstraße Richtung Stadtmitte wichtig, sondern auch für Fußgänger und Buspendler. Deswegen soll jetzt im Bereich der Arbeitsagentur Donauwörth eine Ampel installiert werden. Dabei geht es auch um den Schutz der Mitarbeitenden in den Werkstätten sowie dem Wohnheim der Stiftung St. Johannes.

Die Stiftung St. Johannes war es dann auch gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit, die zusammen die Installation einer Fußgängerampel bei der Stadt Donauwörth beantragt hatten. Diese soll im Bereich der Bushaltestelle an der Zirgesheimer Straße 15 gebaut werden.