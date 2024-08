Neue Ampel auf B16: Gleich der erste Unfall

Die neu installierte und am Dienstagmittag in Betrieb genommene Ampel soll die Kreuzung von Südspange (B16) und Industriestraße bei Donauwörth sicherer machen. Doch nach nicht einmal drei Stunden hat sich auf der Bundesstraße an besagter Stelle bereits der erste Unfall ereignet, weil ein Autofahrer unachtsam war. Das meldet die Polizei.

Konkret krachte es um 15.20 Uhr. Ein 76-Jähriger, der mit seinem Pkw in Richtung Riedlingen unterwegs war, erkannte zu spät, dass vor ihm der Fahrer, 36, eines anderen Wagens anhalten musste, weil die Ampel auf rot umschaltete. Ein Auffahrunfall war die Folge.

Das Unglück ging nach ersten Erkenntnissen mit Blechschaden in Höhe von schätzungsweise 5000 Euro ab. Die beiden Fahrer sowie drei weitere Insassen des vorderen Pkw gaben vor Ort an, unverletzt geblieben zu sein. Den Rentner verwarnten die Polizisten gebührenpflichtig.

An der neu gestalteten Kreuzung wurde auch eine Ampel installiert, um dort für mehr Sicherheit zu sorgen. Über die Anschlussstelle Industriestraße läuft vor allem der Verkehr zur Firma Airbus Helicopters. Mit der Ampel sollen in Verbindung mit einer verbreiterten Auffahrrampe auch die Staus, die bislang bei Schichtwechsel oder zu den Hauptverkehrszeiten entstanden, verkürzt werden. Auf die Lichtzeichenanlage weisen von allen Seiten her Warnschilder hin. (AZ, wwi)