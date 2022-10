Neue Ausstellung der Fotofreunde 80 zeigt die Vielfalt der Fotografie

Acht Fotografinnen und Fotografen des Clubs zeigen im Münstersaal in Donauwörth ihre schönsten Arbeiten. Was die interessierten Betrachter erwartet.

Nach einer langen Pause zeigen die Mitglieder der Fotogruppe 80 in Donauwörth wieder einen Querschnitt ihrer Arbeit. Eigentlich war ihre Ausstellung schon für das Frühjahr 2020 geplant, doch die Pandemie zwang zur Absage. Nun blieb Zeit, um noch einmal zu sortieren. Vom Samstag, 29. Oktober, bis Sonntag, 6. November, ist die Werkschau im Saal beim Münster bei freiem Eintritt täglich von elf bis 18 Uhr zu sehen.

"Vielfalt" heißt das Zauberwort. Acht Mitglieder der Fotogruppe wollen zeigen, wie vielgestaltig das Medium Fotografie ist und wie abwechslungsreich die dabei erzielten Ergebnisse sein können. Wolfgang Felkl, Andriana Häusler, Josef Kessler, Werner Kunz, Daniela Mildner, Karl-Heinz Müller, Erwin Nitsche und Franz Josef Trollmann haben in ihren Archiven gekramt. Die Bandbreite der gezeigten Objekte reicht von spontan festgehaltenen Straßenszenen über klassische Landschaftsfotografie bis hin zu frei gestalteten Personen- und Architekturaufnahmen. Auch überraschende Experimente und spektakuläre Astrofotografie ist ein Thema.

Rund 100 Farb- und Schwarz-Weiß-Bilder gibt es zu sehen

Die rund 100 Farb- und Schwarz-Weiß-Bilder sind teils klassisch entstanden und praktisch unbearbeitet, teils wurde behutsam eingegriffen, um die Bildaussage besser herauszuarbeiten. In einigen Fällen wurde das Motiv auch am Computer absichtlich verfremdet, um es in einer neuen Dimension oder aus einem anderen Blickwinkel zu zeigen. "Alles war erlaubt, was im Rahmen ambitionierter Fotografie sinnvoll eingesetzt werden kann", sagt Wolfgang Felkl, einer der Ausstellungsinitiatoren.

Bei der Vorauswahl der Ausstellungsbilder habe sich gezeigt, dass trotz aller zum Einsatz gebrachter Technik die Kreativität nicht auf der Strecke bleiben muss. Sich mit den fortlaufend ändernden technischen Möglichkeiten weiterzuentwickeln und dabei dennoch an den zu Recht ehernen Grundsätzen gestalterischer Fotografie festzuhalten, sei eine Herausforderung, der sich die acht Fotografinnen und Fotografen stellen wollten.