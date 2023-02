Neue Brücke: B25 und Bahnstrecke müssen gesperrt werden

Zwischen Donauwörth und Ebermergen kreuzen sich Bundesstraße und Gleise. Die Arbeiten für das acht Millionen Euro teure Projekt haben begonnen.

Mit rund 11.000 Fahrzeugen täglich, davon etwa 2000 Lastwagen, ist die B25 zwischen Donauwörth und Nördlingen eine der Hauptverkehrsachsen in Nordschwaben. Sie kreuzt nahe dem Weiler Binsberg die Bahnstrecke Donauwörth–Treuchtlingen. Die Brücke, oder besser gesagt Überführung, auf der die beiden Gleise verlaufen, gleicht optisch einem Nadelöhr. Gerade mal neun Meter breit ist der Durchlass für die Autos und Lkw. Weil das mehr als 90 Jahre alte Bauwerk zudem marode ist, wird heuer an dieser Stelle eine neue Brücke gebaut. Dies bringt eine vierwöchige Vollsperrung der Bundesstraße und eine für sechs Tage blockierte Bahnlinie mit sich. Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste und Anwohner, die entlang der Ausweichrouten leben, müssen sich somit wohl auf einiges gefasst machen.

Archäologische Grabungen und Suche nach alten Sprengkörpern im Vorfeld der Bauarbeiten an der Brücke

Die Vorarbeiten für das insgesamt acht Millionen Euro teure Projekt starteten bereits im vorigen Jahr mit archäologischen Untersuchungen. Zudem schaute eine Spezialfirma in der Umgebung der Brücke nach, ob sich im Untergrund brisante Hinterlassenschaften aus dem Zweiten Weltkrieg befinden. Entlang der Bahnstrecke kam es damals immer wieder zu Fliegerangriffen. Die gute Nachricht: Es kamen weder historische noch gefährliche Relikte zum Vorschein.

Vor Kurzem sind an der Verkehrswege-Kreuzung die Bagger angerollt. Größere Mengen Kies werden angekarrt, Zufahrtswege angelegt und Bürocontainer aufgestellt. Anschließend geht es so richtig los. Auf beiden Seiten der B25, so erklärt Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt Augsburg, würden die beiden Widerlager der neuen Brücke hergestellt. Die wird ein ganzes Stück größer als die bisherige, die 1931 entstand. Das neue Bauwerk bekommt eine lichte Weite von 26,70 Metern. Wenn die beiden Widerlager betoniert sind, wird mittels Autokränen der Überbau eingehoben. Dies soll im August passieren. Für diese Aktion müsse die B25 für ein Wochenende gesperrt werden, so Becker.

Die mehr als 90 Jahre alte Brücke, auf der die Bahnstrecke Donauwörth– Treuchtlingen die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen kreuzt, wird heuer durch ein neues Bauwerk ersetzt. Beidseits der Bundesstraße beginnt demnächst der Bau der Widerlager. Foto: Wolfgang Widemann

In den folgenden Wochen im Herbst startet die heiße Phase des Projekts, für das die Deutsche Bahn – sie ist für die Brücke zuständig – und das Staatliche Bauamt – dieses kümmert sich um die Straße – verantwortlich zeichnen. Ende Oktober wird die alte Brücke abgerissen, und der Damm beiderseits wird ein Stück weit abgetragen, damit die neue Konstruktion in die Lücke geschoben werden kann. Vier Wochen lang wird die Bundesstraße deshalb im Oktober und November komplett dicht sein. Ende Oktober ruht zudem sechs Tage lang der Zugverkehr.

So will das Staatliche Bauamt den Schleichverkehr durch Ebermergen und Wörnitzstein minimieren

Der Kfz-Verkehr werde in dem genannten Zeitraum großräumig umgeleitet, kündigt Alexander Becker an. Zu den Sperrungen gebe es keine Alternative: "Es führt leider kein Weg daran vorbei." Um einen möglichen Schleichverkehr über Ebermergen und Wörnitzstein zu verhindern, werde möglicherweise in dieser Phase der Asphalt der B25 zwischen Ebermergen und Harburg erneuert. Ganz sicher sei dies aber noch nicht.

Wenn die neue Brücke eingebaut ist, werden die Gleise auf ihr verlegt und die B25 in der jetzigen Form wieder hergestellt – zumindest vorübergehend. Denn dank der größeren Durchfahrtsbreite könne die autobahnähnlich ausgebaute Straße von Donauwörth her mehrere hundert Meter verlängert werden bis zum Beginn der schon vorhandenen Zusatzspur in Richtung Ebermergen. Diese Straßenbaumaßnahme soll 2024 verwirklicht werden. Weitere Sperrungen seien dann nicht mehr nötig, versichert der Behördenvertreter.

Die Kosten für die Brücke sind auf circa sechs Millionen Euro veranschlagt. Die Arbeiten an der Bundesstraße verschlingen voraussichtlich rund zwei Millionen Euro. Kostenträger für die gesamte Maßnahme ist der Bund.