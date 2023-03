Für was sind die neuen bunten Ringe in Donauwörth?

Seltsam anmutende blau-gelbe Ringe befinden sich seit Kurzem an einigen Laternenpfosten in Donauwörth. Wofür sie eigentlich gedacht sind.

Seit einigen Tagen hängen merkwürdige bunte Ringe im Donauwörther Stadtgebiet. Angebracht sind sie - passend zu den Stadtfarben in Gelb und Blau gehalten - meist an Laternen- oder Schilderpfosten. Es handelt sich dabei um sogenannte Pfandringe - sie sollen die Suche nach Leergut für Pfandflaschensammler einfacher und damit etwas würdiger gestalten, sodass nicht mehr in den Müllbehältern gewühlt werden muss.

Bunte Pfandringe an Pfosten in Donauwörth: Dafür sind sie da

Initiiert wurden die Pfandringe von der Stadtratsfraktion Aktive Liste/Junge Bürger, die den entsprechenden Antrag im Rat gestellt hatte. Die Ringe sind jetzt an insgesamt zehn Standorten im Donauwörther Stadtgebiet angebracht worden.

