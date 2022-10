Donauwörth

Neue Deiche und Schutzmauern: Donauwörth braucht mehr Hochwasserschutz

Plus Das veränderte Klima mit mehr Regen lässt die Gefahr extremer Fluten in Donauwörth steigen. Deshalb sollen in Nordheim und Auchsesheim Schutzbauten entstehen.

Der Hochwasserschutz in Donauwörth reicht möglicherweise nicht aus. Zwar haben die Maßnahmen, die vor nicht wenigen Jahrzehnten durchgeführt worden waren, die Risiken für Wasserschäden durch die Donau minimiert, doch der Klimawandel fordert seinen Tribut. "Die Starkregen-Mengen erfordern ein Handeln", sagt Gudrun Seidel. Die Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth (WWA) will handeln, bevor ein Jahrhunderthochwasser in der Stadt große Schäden anrichtet.

