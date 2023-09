Donauwörth

18:30 Uhr

Neue FOS-BOS-Direktorin will, dass Schüler gerne lernen

Plus Anja Heßlinger ist die neue Leiterin der Hans-Leipelt-Schule (FOS BOS) in Donauwörth. Einst wollte sie gar nicht Lehrerin werden. Dann kam es anders.

Von Wolfgang Widemann

Bei der Berufswahl war sich Anja Heßlinger als junge Frau sicher: "Ich wollte nie Lehrerin werden." Lieber ging die studierte Wirtschaftspädagogin in die freie Wirtschaft und wollte Karriere machen - und dann kam alles ganz anders. Die Neuburgerin wurde Lehrerin, sogar Schulleiterin. Nun hat sich die Stelle gewechselt, ist Direktorin der Hans-Leipelt-Schule (FOS BOS) in Donauwörth, erklärt ihren Sinneswandel und erläutert, welches Bild sie von einer idealen Schule hat, an der alle gerne lernen wollen.

Offiziell leitet die 45-Jährige seit dem 1. August die Hans-Leipelt Schule. In der letzten Lehrerkonferenz im alten Schuljahr stellte sie sich den neuen Kollegen vor. Zwischendurch ging die neue Direktorin, die in Neuburg an der Donau aufwuchs, dort noch immer lebt, verheiratet ist und zwei Söhne (14 und 12 Jahre alt) hat, für drei Wochen in den Urlaub Nun bereitet sie sich intensiv auf ihre neue Aufgabe vor. Donauwörth an sich ist der Direktorin durchaus vertraut. Sie hat verwandtschaftliche Beziehungen in die Stadt und kennt diese von Kindesbeinen an.

