Neue Führung an der Pflegefachschule in Donauwörth

Die Pflegefachschule in Donauwörth hat mit Carmen Zieher eine neue Leiterin. Deren Stellvertreterin kennt das Haus bereits.

Das gemeinsame Kommunalunternehmen (gKU) Donau-Ries hat die Pflegeausbildung in Donauwörth neu aufgestellt. Seit dem 1. Mai steht die dortige Berufsfachschule für Pflege unter neuer Führung.

Die neue Schulleiterin Carmen Zieher wechselte von der Schule der Kreiskliniken Dillingen/ Wertingen nach Donauwörth. Stellvertreterin Lena Dürr war bereits als Pflegekraftkraft fünf Jahre im gKU. Zuletzt absolvierte sie in München die Studiengänge Pflegepädagogik und Management von Sozial- und Gesundheitsbetrieben. gKU-Vorstandsvorsitzender Jürgen Busse wird in einer Pressemitteilung mit folgenden Worten zum Neustart zitiert: „Wir haben ein modernes, bestens ausgestattetes Schulgebäude direkt neben unserer Klinik. Und wir haben mit Carmen Zieher und Lena Dürr ein motiviertes Schulleitungsteam."

Jedes Jahr beginnen 30 Schüler ihre Ausbildung in Donauwörth

Die beiden Wunschkandidatinnen brächten gemeinsam mit den Lehrern Erfahrung, frischen Wind und neue Ideen in die Schule. Die hochwertige Pflegeausbildung sei ein "Herzensanliegen" des gKU. Jedes Jahr im September beginnen 30 neue Schülerinnen und Schüler ihre dreijährige Ausbildung mit Theorie in der Pflegeschule und dem Praxisteil in den Kliniken und Seniorenheimen. Das gKU teilt dazu mit: "Nach der Ausbildung wird den jungen Pflegekräften ein sicherer, gut bezahlter Arbeitsplatz angeboten. Es gibt Aufstiegschancen und auch die Möglichkeit eines dualen Studiums." In diesem Jahr seien noch einige wenige Ausbildungsplätze zu vergeben.

Die neue Schulleiterin Carmen Zieher erklärt, Pflege sei einer der wichtigsten Berufe in unserer Gesellschaft: "Wir wollen jungen Menschen die Freude daran vermitteln und ihnen eine Top-Ausbildung bieten.“ Die Pflegepädagogin hat nach eigenen Angaben das Ziel, „die hohe Motivation der Lernenden zu fördern und zu stärken". Man sei bestrebt, den Auszubildenden ein Handwerkszeug an die Hand zu geben, mit dem sie durch Engagement und persönliche Stärke den Praxisalltag bewältigen können. (AZ)