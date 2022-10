Neue Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Donauwörth

Die Zahl der Flüchtlinge stiegt weiter. In Donauwörth wird eine neue Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet. Sie wird zeitnah belegt werden.

Die Regierung von Schwaben hat ein Gebäude in der Josef-Gänsler-Straße in Donauwörth angemietet, um dort eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete zu betreiben. Nach Durchführung umfangreicher Umbaumaßnahmen durch den Eigentümer wurde das Gebäude übernommen und soll in den nächsten Wochen schrittweise mit Familien und allein reisenden Personen belegt werden.

Insgesamt können in der Einrichtung bis zu 80 Personen untergebracht werden. Ein Heimleiter und ein Hausmeister werden sich um das Objekt kümmern. Anker-Schwaben ist aktuell zuständig für Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen aus den Herkunftsländern Irak, Afghanistan, Syrien, Ukraine und Gambia. (AZ)