Eine neue Kinderärztin als Geschenk für Donauwörth

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) begrüßt Katharina Ehrenberg persönlich - und übergibt ihr einen besonderen Förderbescheid, den es so nur im Freistaat gibt.

Das Thema hätte aktueller nicht sein können - die Kinder- und Jugendmedizin steht heuer in der Vorweihnachtszeit im Fokus wie lange nicht mehr: Personal ist rar, Medikamente ebenso, dafür herrscht ein breiter Nachholeffekt an Influenza- und RS-Infektionen nach den Corona-Lockdowns. Doch Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte am Donnerstagvormittag auch gute Nachrichten im Gepäck bei seiner Anreise nach Donauwörth.

Sie ist zwar schon einige Zeit in der Großen Kreisstadt, aber trotzdem kann man Katharina Ehrenberg noch als die "neue" Kinderärztin in der Gemeinschaftspraxis im Donauwörther Maximilium bezeichnen. Nicht zuletzt hat wohl auch die sogenannte bayerische "Niederlassungsförderung" für Ärztinnen und Ärzte dazu beigetragen, dass sich die Medizinerin, die vorher Klinikärztin in Hannover war, für den ländlichen Raum in Nordschwaben entschieden hat. Sie wohnt jetzt mit ihrer Familie im Donauwörther Stadtteil Riedlingen - und schätze es, wie sie sagt, durch die Arbeit in der Gemeinschaftspraxis die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen als vorher im Klinikalltag.

Die 1000. Niederlassungsförderung für Ärzte geht nach Donauwörth

Dass bei der Begrüßung von neuen Ärzten ein Minister anwesend ist, liegt den Zahlen zufolge wohl nicht nur daran, dass es sich um den 1000. Förderbescheid seit Einführung der Prämie im Jahr 2012 handelt - es fehlt durchweg an Medizinern im Land und allem voran auf dem Land. Holetschek betonte bei der Feierstunde im Donauwörther Rathaus, dass der Bund endlich dafür sorgen müsse, dass es zwischen 5000 und 6000 zusätzliche Studienplätze im Fach Medizin in Deutschland braucht.

Der Freistaat versucht das Seine zu tun, um Anreize zu schaffen. Neben einem speziellen Landarztprogramm ist es eben jene Prämie, welche die Ärzte bei der Entscheidung zur Niederlassung auf dem Land unterstützen soll. Das "Einkaufen" in die Praxen ist nämlich alles andere als billig, zudem müssen fachliche Gerätschaften für teuer Geld angeschafft werden. Die bayerische Unterstützung beträgt bei den Medizinern bis zu 60.000 Euro. Holetschek erklärte hierzu: "Wir wollen die Entscheidung für eine Tätigkeit auf dem Land erleichtern und den Aufbau einer eigenen Praxis unterstützen." Das sei in vielen Fällen gelungen, "vor allem in Fachrichtungen, die händeringend gesucht werden". Unter den bisherigen Förderempfängern in Bayern sind 700 Hausärzte sowie 34 Kinderärzte. "Besonders die aktuelle Lage zeigt, wie wichtig Kinderärztinnen und Kinderärzte sind", so der Minister weiter. Die akute Welle an Erkrankungen stelle dabei nicht nur die Kinderkliniken vor große Herausforderungen, sondern gerade auch die niedergelassenen Kinder- und Jugendmediziner.

OB Sorré: Neue Ärztin ist wichtig für die Stadt Donauwörth und das Umland

Oberbürgermeister Jürgen Sorré unterstrich indes die Relevanz der neuen Kinderärztin für Donauwörth und sein Umland: "Wir sind ländlicher Raum - und es gibt die Schwierigkeit, Fachkräfte zu gewinnen." Die Versorgung habe sich nun "weiter verbessert" Holetschek attestierte der Region eine bessere Versorgung, als sie andernorts - auch im Freistaat - zu finden sei. Allerdings sei das nicht genug, es gebe jedoch zweifelsohne Probleme, medizinischen Nachwuchs zu gewinnen beziehungsweise ihn auszubilden mit den vorhandenen Plätzen, um schließlich die "Defizite in der Versorgung" zu beseitigen; die Lage sei insgesamt "angespannt", wozu aktuell auch noch Versorgungsengpässe bei den Medikamenten kämen. Hier prüfe Bayern gerade, ob zusätzliche Bevorratungen im Freistaat möglich sind.

Für die Idee, dass der Landkreis Donau-Ries in den Kreiskliniken auch eine Abteilung für Kinder bekommen sollte, sei er "grundsätzlich offen", sagte der Minister gegenüber der Redaktion - allerdings sei die entscheidende Frage dieser Tage das fehlende Fachpersonal. Er sei in diesem Zusammenhang gespannt darauf, was der Bund mit seiner Krankenhausreform auf den Weg bringe. Dies gelte es abzuwarten.

Derweil bezeichnete es Holetschek als Geschenk, dass Katharina Ehrenberg sich für die Große Kreisstadt entschieden hat. Er schlug die Brücke von der Kindermedizin zum anstehenden Weihnachtsfest: Auch Jesus Christus sei als Kind in die Welt gekommen - allein daran erkenne man die Wichtigkeit der guten Versorgung für die Jüngsten.