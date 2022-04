Donauwörth

15:50 Uhr

Neue Stadtbus-Linie in Donauwörth fährt erst ab 2029

Gelbe Flotte: In Donauwörth sind - wie hier in der Reichsstraße - die Stadtbusse unterwegs.

Plus In Donauwörth sollen mehr Strecken befahren werden, es soll weniger Verspätungen und kürzere Fahrzeiten geben. Warum die Umsetzung so langwierig ist.

Von Thomas Hilgendorf

Der Stadtbus ist ein Gegenwarts- und ein Zukunftsthema in einem. Allgegenwärtig ist der Ruf nach mehr Anschlüssen, kürzeren Fahrzeiten und weniger Verspätungen. Doch dies kann im größeren Rahmen erst in nicht allzu naher Zukunft umgesetzt werden, wie am Donnerstagabend im Umweltausschuss der Stadt bekannt wurde.

