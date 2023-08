Donauwörth

11:50 Uhr

Neue Trinkwasserspender: Fast alle sind jetzt in Betrieb

Die ersten Trinkwasserspender sind in Donauwörths innenstadt in Betrieb.

Plus Wochenlang mussten die Donauwörther warten - jetzt sind die neuen Brunnen in Betrieb. Doch das ist noch nicht alles, was in Donauwörth beim Hitzeschutz geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Diese Woche scheint viele Rekorde zu schlagen - jedenfalls was die Hitzetage in der Region anbelangt. Da erscheinen die drei neuen Edelstahlkonstruktionen in der Donauwörther Innenstadt schier wie ein rettendes Ufer im glühenden Hitzetopf. Lange kam noch kein Wasser aus den Hähnen der Trinkwasserspender - jetzt schon. Zumindest aus fast allen Hähnen. Mit einem gibt es noch Schwierigkeiten.

Einige Besucherinnen und Besucher hätten sich bereits während des Reichsstraßenfestes über kaltes, klares Wasser gefreut - noch dazu, wenn es gratis ist. Doch an den ebenfalls recht mollig warmen Tagen der Donauwörther Partytage war die Einrichtung der Wasserspender noch nicht abgeschlossen. "Die sachgemäße Installation und die Beprobung dauern eine gewisse Zeit, deshalb waren die Brunnen nicht direkt nach ihrer Aufstellung nutzbar", heißt es dazu auf Nachfrage der Redaktion aus dem Donauwörther Rathaus. Bis auf den Trinkwasserbrunnen am Rathaus sind allerdings mittlerweile alle in Betrieb. Dort muss noch etwas gewartet werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

