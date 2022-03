Neuer Berufsschulleiter will "engagiert und unaufgeregt anpacken"

Die Chef-Frage an der Berufs- und Technikerschule Donauwörth ist geklärt. Gerhard Kilian übernimmt das Ruder. Was er sich vorgenommen hat.

Er ist an "seiner" Schule mit Sicherheit kein Unbekannter: Gerhard Kilian wird nach 29 Jahren an der Staatlichen Berufs- und Technikerschule in Donauwörth nunmehr deren Chef. Er übernimmt als Schulleiter das Ruder an der Ludwig-Bölkow-Schule mit etwa 1700 Schülerinnen und Schülern, die sich auf sechs Fachbereiche verteilen. Mit angeschlossen ist die staatliche Technikerschule für Kunststofftechnik und Faserverbundtechnologie, eine Fachschule mit modernstem Maschinenpark. Gleichzeitig ist Kilian damit ab sofort Dienstvorgesetzter für rund 80 Beschäftigte.

Neuer Schulleiter der Donauwörther Berufsschule will Notwendiges verändern

In den kommenden Jahren möchte der Schulleiter nach eigenen Worten "ein Gleichgewicht schaffen" zwischen "notwendigen Veränderungsprozessen und organisatorischer Stabilität". So sollten etwa die Werkhallen dringend generalsaniert sowie die Netzwerkstruktur (LAN und WLAN) im Hause erheblich verbessert werden. Letzteres ist bereits in vollem Gange.

Hinzu kommt die Begleitung der geplanten Baumaßnahmen im Bereich der Zimmerer sowie die Etablierung der sogenannten "Erweiterten Schulleitung". Eine weitere Herausforderung für den neuen Chef dürfte der Personalmangel in einigen Bereichen sowie die Sicherung der Unterrichtsqualität - eine der zentralen Daueraufgaben - sein. Nicht zu vergessen sind dabei das Wohl der Schülerinnen und Schüler sowie die Gesunderhaltung des Lehrerkollegiums.

Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben ist Gerhard Kilian wichtig

Einen klaren Fokus möchte Gerhard Kilian zudem auf die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben legen. Als ein Credo des neuen Schulleiters darf gelten, die Dinge, von denen man selbst überzeugt ist, "engagiert und unaufgeregt anzupacken" sowie stetig mit allen Mitgliedern der Schulfamilie angemessen zu "kooperieren" und zu "kommunizieren".

An Erfahrung mangelt es dem Donau-Rieser, Jahrgang 1962, der seine Kindheit und Jugend in Harburg verbracht hat, nicht. Nach einer Lehre zum Maschinenschlosser bei der damaligen Firma Xaver Fendt & Co. in Bäumenheim und der Hochschulreife studierte er Maschinenwesen und Lehramt an der TU München in der Fachrichtung Metalltechnik mit Zweitfach Sport. Nach der Referendarzeit in Bamberg und Ansbach trat er im September 1993 die Stelle als Lehrkraft an der Staatlichen Berufsschule Donauwörth an - und blieb ihr bis heute treu.

Seit nunmehr 29 Jahren unterrichtet Kilian hauptsächlich im Bereich Metalltechnik, daneben auch in den Fächern Sport, Sozialkunde und Deutsch. Drei Schulleiter hat er in dieser Zeit kommen und gehen sehen: Dr. Bernd Lerch, Winfried Schiffelholz und zuletzt Peter J. Hoffmann, der im Oktober des laufenden Schuljahres 2021/22 als Schulleiter nach Lauingen wechselte. Da Gerhard Kilian bereits seit Anfang 2009 als Mitarbeiter der Schulleitung tätig war und zusätzlich ab Herbst 2012 zum ständigen Vertreter des Schulleiters ernannt wurde, ist er mit den Organisations- und Führungsaufgaben, die an der Donauwörther Berufs- und Technikerschule anfallen, bestens vertraut.

Peter Hoffmann verabschiedete sich 2021 nach drei Jahren als Leiter der Berufsschule Donauwörth. Gerhard Kilian (links) übernahm zunächst kommissarisch, jetzt komplett. Foto: Berufsschule Donauwörth

Gerhard Kilian ist bereits seit Oktober 2021 kommissarischer Schulleiter

Seit dem Weggang von Hoffmann im Oktober 2021 agierte er bereits als kommissarischer Schulleiter. Neben seinen Aufgaben innerhalb der Schulleitung sammelte Kilian zusätzliche Erfahrungen in zahlreichen Tätigkeitsfeldern. So bemühte er sich ab dem Jahr 1995 - zusammen mit Schülerinnen und Schülern - in einer Arbeitsgemeinschaft darum, eine Homepage für die Schule auf die Beine zu stellen, bot außerdem viele EDV-Fortbildungen sowie CAD und CNC-Kurse für die Volkshochschule Donauwörth an und war zudem ab dem Jahr 2004 auch für das Schulverwaltungsprogramm WINSV zuständig. Daneben gehörte er acht Jahre lang dem Personalrat als Schriftführer an und organisierte den Unterricht in den Justizvollzugsanstalten.

Von 2011 bis 2017 übte Kilian zusätzlich die Evaluatoren-Tätigkeit als Mitglied der "Externen Evaluation" für die Regierung von Schwaben aus und gehörte über 20 Jahre lang dem Prüfungsausschuss für Industriemechaniker an. An seinem Wohnort Harburg bot er EDV-Schulungen beim Bildungswerk an und betätigte sich ehrenamtlich als Zweiter Vorsitzender des Sportvereins. (AZ)