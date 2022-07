Neuer Hitzerekord seit 40 Jahren für einen Junitag in Donauwörth

Plus Seit 1983 dokumentiert Wetterexperte Werner Neudeck die Temperaturen in Donauwörth. 2022 gab es im Juni einen neuen Rekord.

Der Juni 2022 hat den für diesen Monat bisher heißesten Tag seit knapp über 40 Jahren für die Menschen in Donauwörth beschert. Das zumindest geht aus den Aufzeichnungen von Wetterexperte Werner Neudeck aus Riedlingen hervor. Seit 1983 misst er jeden Tag die wichtigsten Wetterdaten mit seiner Station. Für Juni 2022 konnte er den neuen Hitzerekord dokumentieren, der den allgemeinen Trend der immer heißeren Sommer erneut bestätigt.