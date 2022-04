Neuer Name für das Freibad Donauwörth: So haben die Leser entschieden

Zwei Vorschläge für einen neuen Namen für das Donauwörther Freibad kamen besonders gut an. Über 670 Stimmen wurden abgegeben. Das ist der Favorit.

Geht es nach den Lesern der Donauwörther Zeitung, dann sollte das Donauwörther Freibad einen neuen Namen bekommen - und der wäre auch schon gefunden. Bei der kleinen Abstimmung auf unserer Internetseite kamen zwei der insgesamt neun Vorschläge besonders gut an und lieferten sich bis zum Schluss der Abstimmungen am Sonntagabend um 18 Uhr "ein heißes Rennen". Am Ende entschied sich dann doch ein Großteil der Teilnehmer im Netz für eine ziemlich klassische Variante.

Platz eins unserer kleinen, absolut nicht repräsentativen und auch unverbindlichen Abstimmung ist der Vorschlag "Panoramabad". Von genau 674 abgegebenen Stimmen fielen 175 auf diese Idee. Platz zwei mit 167 Stimmen und damit auch hoch im Kurs bei allen Teilnehmern war die "Donauwelle". Mit deutlichem Abstand landete der Vorschlag "Sternschanzenbad" auf Platz 3 (98 Stimmen).

Freibad Donauwörth: Vorschläge für neuen Namen kamen auch aus Rögling

Insgesamt lief das Voting über knapp zwei Wochen während der Osterferien, gelistet waren neun Vorschläge, die allesamt nach der Berichterstattung über die Idee der Jungen Union, dem Bad einen neuen Namen zu verpassen, bei uns eingetrudelt waren. Das Thema scheint die Menschen wirklich zu bewegen, erst vergangenen Freitag trudelte noch ein Nachzügler-Vorschlag ein: "Mondspritzerle" wäre ein passender Titel, so Leserin Marion Novosad. Im Übrigen haben sich an der Namensfindung nicht nur Donauwörther beteiligt - Ideen kamen auch aus Rögling, Mertingen, Bäumenheim und Rain.

Das Freibad wird in gut einem Montag nach über zwei Jahren Rundumerneuerung seine Pforten wieder öffnen. Faktisch hat Donauwörth dann ein komplett neues Freibad mit bisher nie dagewesenen Attraktionen. Deshalb - so die Idee der Jungen Union aus Donauwörth - sollte das auch mit einem neuen Namen gewürdigt werden, zumal der eigentlich bisherige "Freibad auf dem Schellenberg" im Sprachgebrauch der Bürger nicht vorkomme. Und so wirklich eine eindeutige Bezeichnung ist nach Angaben der Stadt auch nie wirklich offiziell vergeben worden. Selbst am Eingang des Bades gibt es keine Plakette, und auf den Wegweisern im Stadtgebiet steht einfach nur "Freibad".

Was die Stadtpolitik aus dem Abstimmungsergebnis nun macht, ist offen. Aber bei dieser Vorarbeit wäre es natürlich sehr schade, wenn das jetzt top sanierte Freibad weiterhin so namenlos bleibt.

