Donauwörth

13:08 Uhr

Neuer Regenrekord: Tief Karin bringt Niederschlag wie nie über Donauwörth

Plus So viel wie nie an einem Tag hat es am Freitag in Donauwörth geregnet. Verschiedene Messstellen bestätigen den Extremwert. Zudem war es ein sehr lokales Naturschauspiel.

Von Barbara Wild

Die Vorfreude auf den Regen war groß. Endlich die so notwendige Verschnaufpause für Natur, Mensch und Tier. Doch die Wassermassen, die sich am Freitagnachmittag über Donauwörth entleerten, waren nicht einfach nur ein Sommerregen. Im Gegenteil: Nach der extremen Hitze und Trockenheit folgte eine extreme Menge an Wasser. Straßen wurden für kurze Zeit zu Bächen, Autofahrer stellten ihre Scheibenwischer auf die höchste Stufe. Und der Eindruck täuschte nicht: In Donauwörth hat es am Freitag, 19. August 2022, so viel geregnet wie nie zuvor an einem Tag. Es war ein historischer Regen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

