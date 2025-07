Donauwörth bekommt jetzt seinen ersten Strand am Fluss

Donauwörth soll bald schon einen Strand bekommen - und zwar für alle. Dieser Tage lässt sich erkennen, dass sich am Donauspitz - jener Stelle in Donauwörth, an der die Wörnitz auf die Donau trifft - etwas tut. Das Gesicht dieses Ortes, der über Jahre eher eine Art Schattendasein geführt hat, verändert sich aktuell merklich. Der Ort soll ein Magnet werden bei der Landesgartenschau und in diesem Zusammenhang seinen festen Platz bekommen. Es wäre der erste Bereich in Donauwörth, an dem schon bald Strandleben stattfinden könnte.

