Für wen lohnt sich der neue Pop-up-Store in der Reichsstraße?

In der Donauwörther Innenstadt hat jetzt ein weiterer Laden "auf Zeit" eröffnet. Was "Kunst und Café" alles bietet und wie sich das Geschäft tragen soll.

Pop-up-Store – der Begriff ist manchen noch ein wenig fremd. Doch eigentlich ist er nichts mehr völlig Neues in den Städten: Ob zuvor an anderer Stelle in Donauwörth, in Wemding oder Nördlingen, jene Läden "auf Zeit", in denen sich kleinere Gewerbetreibende, Handwerker und Kreative für einige Monate präsentieren und ihre Waren verkaufen können, sie sind ein Stück normaler geworden im Stadtbild. In den vormaligen Räumen des Bekleidungsladens Orsay in der Donauwörther Reichsstraße gibt es nun an zentraler Stelle wieder einen solchen Laden.

Am Eröffnungstag spürt man das Gewicht des Themas, das wie ein Damoklesschwert über den Kommunen schwebt: Leerstand, Rückgang des Einzelhandels, Belebung der Innenstadt. Mit viel Aufwand hat Rosi Schlosser mithilfe der Stadt und der City-Initiative Donauwörth (CID) sowie in Zusammenarbeit mit dem Konversionsmanagement des Landkreises den Laden eingerichtet. Allein die Zahl der an der Umsetzung Beteiligten zeugt von der großen Anstrengung, die ein solches Projekt im Vorfeld bedeuten kann. Man kämpft gemeinsam gegen leere Stadtkerne.

Neuer Pop-up-Store: Ein Laden der Kreativität mitten in Donauwörth

Die Idee des Ladens Kunst und Café in der Reichsstraße 28 klingt indes einfach: Kreative und Handarbeiter jedweder Art aus der Region rund um Donauwörth können sich Regale mieten und dort ihre Waren anbieten. Pro Regalabteil und Monat koste das 15 Euro, wie CID-Geschäftsführerin Christiane Kickum im Gespräch mit der Redaktion erklärt. 16 "Kreative" – Kunsthandwerker, Maler, Händler – böten ihre Stücke an, vier Interessierte stünden, so Kickum, noch auf der Warteliste. Bis Ende Juli hat der Laden seine Pforten geöffnet. Falls das Geschäft gut liefe, würde es eine Verlängerungsoption bis Oktober geben.

Angeboten werden unter anderem ausgefallene Floristik, Grünpflanzen, Gestecke und Türkränze. Auch Schmuck, Gemälde, handgemachte Glückwunschkarten und Dekoartikel in vielfältigen Ausführungen gibt es. Zudem Taschen, Handtücher, Babyschuhe und, und, und. Kaffee, Kuchen und kleinere Brotzeiten sowie Salate können an gemütlichen Plätzen mit Sofas und Sesseln eingenommen werden. Ein Ort zum Verweilen, nicht zum Durchhetzen will der Laden sein.

Isabella Strobel bietet im Popup-Stores Coachings im Bereich Gesundheit und Kosmetika. Foto: Thomas Hilgendorf

Auch zwei Dienstleisterinnen haben sich im hinteren Bereich des Ladenlokals eingemietet. Eine davon ist Marion Kohl aus Ebermergen. Sie bietet Lebensberatung, ein sogenanntes Lebensvisionscoaching an. Kohl gibt unter anderem Kurse – und sie sagt, sie nutze hier die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen in der Stadt bekannter zu machen. Sie kann sich zeigen, direkt mit den Menschen ins Gespräch kommen. Rechts neben ihr hat Isabella Strobel ihre Ausstellungsfläche. Sie coacht im Bereich Kosmetik und Gesundheit. Man merkt: Die Bekanntheit über die digitalen Kanäle ist das eine – direkt vor Ort präsent zu sein, scheint noch immer unersetzbar.

Lesen Sie dazu auch

Kunst und Café: Bisher haben die Gewerbetreibenden Märkte und Digitalkanäle genutzt

Dienstleister, Kreative und Handarbeiter, die ihr Können bis dato eher über Digitalkanäle oder klassische Märkte feilboten, aber eben (noch) kein eigenes Ladengeschäft hätten, sie seien die optimalen Gewerbetreibenden für die Pop-up-Stores, erklärt CID-Geschäftsführerin Kickum. Zum Bekanntwerden, zum Zeigen, aber klar, auch zum Verkaufen.

Marion Kohl bietet im Pop-up-Store Lebensberatung an. Foto: Thomas Hilgendorf

Ob Selbstgenähtes, Gebasteltes, Gestricktes oder gemeinhin Regionales – der Store will durch Vielseitigkeit im künstlerischen Bereich bestechen und eigene Akzente setzen in der Reichsstraße. Der Erfolg des Ladens hängt nun davon ab, wie ihn die Menschen in der Donauwörther Innenstadt tatsächlich annehmen. Über die Miete, die der Laden kostet, schweigt Kickum. "Einen fairen Preis" bezahle man, sagt sie.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Wenn möglich, solle sich alles über die Einnahmen des Ladens tragen. Eines scheint indessen offensichtlich: Die Entwicklung in Deutschlands und Bayerns Innenstädten hinsichtlich der Leerstände ist inzwischen dramatisch – nicht umsonst wird jenes Programm der Pop-up-Stores vom Freistaat großzügig unterstützt.

Info: Öffnungszeiten sind montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs und samstags von 10 bis 13 Uhr.