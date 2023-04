Donauwörth

Neues Archiv in alten Mauern: So geht es mit dem Stadtarchiv weiter

Das Donauwörther Stadtarchiv wird aller Wahrscheinlichkeit nach hierhin umziehen: in das ehemalige Papierlager des Auer-Verlags unweit des Klosters Heilig Kreuz in der Stadtmitte.

Plus Nach jahrelanger Standortsuche steht jetzt der Ort fest, an den das Donauwörther Stadtarchiv umziehen soll. Eines ist schon jetzt sicher: Es wird eine Millioneninvestition.

Ein Archiv ist das Gedächtnis einer Stadt – und das ist keine verstaubte Angelegenheit, sondern vielmehr: Kulturgut, zudem Mittel zur Klärung rechtlicher Fragen, ein wichtiger Blick auf die Wurzeln. Das Donauwörther Stadtarchiv indes platzt aus allen Nähten, denn eins ist logisch: In die Regalreihen kommt eher vieles hinzu denn altes in die Tonne. Seit Jahren ist der Umzug der Einrichtung an einen neuen Standort geplant. Jetzt scheint der endlich gefunden. Doch die Angelegenheit dürfte teuer werden – keine leicht zu schluckende Pille angesichts bevorstehender klammer Kassen in der Großen Kreisstadt.

Lange war ein mächtiges, leer stehendes Gebäude im Visier. Eigentum der Stadt, nicht ab vom Schuss, sogar durchaus – für ein Archiv nicht uninteressant – mit eigener Historie: die alte Stadtmühle an der Wörnitz unweit des Ruhetals. Doch diese Option ist wohl weg vom Tisch, wie die Redaktion erfuhr. Stattdessen will die Stadt eine Liegenschaft kaufen, die einst zum Auer-Verlagskomplex nahe dem Klosters Heilig Kreuz in der Innenstadt gehört hat. Die Verhandlungen sind dem Vernehmen nach schon weit gediehen.

