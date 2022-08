Neues Boot und neue Fahrzeuge der Feuerwehr Donauwörth geweiht

Zwei Fahrzeuge und ein Mehrzweckboot sind schon länger im Einsatz. Nun haben sie auch den kirchlichen Segen, was pandemiebedingt bislang nicht möglich war.

Kürzlich hat bei der Feuerwehr Donauwörth endlich die Fahrzeugweihe stattfinden können, die pandemiebedingt längere Zeit verschoben werden musste: Bereits seit zwei Jahren sind ein damals neu beschaffter Mannschaftstransportwagen, ein Tanklöschfahrzeug und ein Mehrzweck-Boot im Einsatz. Nun konnten Dekan Neuner und Dekan Wagner den Fahrzeugen und ihren Besatzungen im Rahmen einer Feier den kirchlichen Segen spenden.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré sprach dabei auch im Namen des Landrats, da das Mehrzweckboot seitens des Landkreises beschafft und in Donauwörth stationiert worden war. Sorré hob das breite Aufgaben- und Einsatzspektrum der Donauwörther Feuerwehr hervor und dankte für den couragierten Einsatz der vielen ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürger: "Man kann sich zu jeder Zeit auf Sie verlassen, Sie sind eine Stütze unserer Solidargemeinschaft", so der Oberbürgermeister.

Alt-Oberbürgermeister Armin Neudert wurde zum Feuerwehr-Ehrenkapitän ernannt. Foto: Srownal

Eingangs begrüßt hatte die Gäste Stadtbrandinspektor Alexander Zobel, der auch durch die Veranstaltung führte. Kreisbrandrat Rudolf Mieling überbrachte die Grüße der Kreisbrandinspektion, Stadtbrandmeister Thomas Stecker erläuterte den Beschaffungsprozess sowie die technischen Details. Im Rahmen der Feier wurde Alt-Oberbürgermeister Armin Neudert, in dessen Amtszeit die Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge fällt und in der die Stadt Donauwörth konsequent in das Feuerwehrwesen investiert hatte, von der Feuerwehr Donauwörth offiziell zum Feuerwehr-Ehrenkapitän ernannt. (AZ)