Unternehmer plant neues Hotel-Konzept an der Donau

Es ist einer der wenigen einladenden Orte in Donauwörth mit bestem Blick auf den großen, namensgebenden Fluss. Michael Öhlhorn hat mit viel Liebe zum Detail heimelige und kreative Gästeapartments direkt an der Donau errichtet. Weil diese gut gebucht sind, will der Donauwörther sein Gastgewerbe jetzt ausbauen. Sein Blick richtet sich dabei auf das andere Flussufer, hin zum Hotel Donau. Dort fallen seine Ideen auf fruchtbaren Boden. Das klassische Hotel an der Donaubrücke könnte schon bald um ein neues und etwas anderes Konzept erweitert werden. Auch die Menschen in und um Donauwörth sollten davon profitieren, sagt Öhlhorn.

