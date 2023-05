Donauwörth

18:00 Uhr

Neues Modell: So läuft die Vergabe der Baugrundstücke in Donauwörth künftig ab

Plus Bauplätze sind rar in und rund um Donauwörth. Bürger hatten immer wieder eine Art "Einheimischenmodell" gefordert. Ein Kompromiss soll für mehr Fairness sorgen.

Von Thomas Hilgendorf

Ein Haus zu bauen, ist ohnehin schon eine Lebensaufgabe - in diesen Zeiten ist es aber eine, die für viele Menschen fast unerschwinglich geworden ist. Auch in der ländlich geprägten Region in und rund um Donauwörth ist diese prekäre Lage inzwischen Realität. Es gibt kaum Grundstücke - die parallel enorm gestiegenen Kreditzinsen lassen das Bauen zusätzlich zu einem schieren Luxus werden. In Donauwörth sollen seit Kurzem neue Vergaberichtlinien zumindest für etwas mehr Fairness und Ausgeglichenheit bei der Zuweisung von Bauland sorgen. Doch dies ist auch ein Tanz auf dem Drahtseil für die Kommune.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré muss mit einer komplizierten Gemengelage zurechtkommen. Das Positive zuerst: Auf dem Schellenberg entstehen auf gut 30 Hektar ehemaligem Bundeswehr-Areal Siedlungsflächen. Das Alfred-Delp-Quartier ist in diesem Zusammenhang einzigartig im Landkreis Donau-Ries - und auch generell in Schwaben ziemlich solitär. Hier wird vieles möglich gemacht für Bauwillige und Wohnungssuchende in den kommenden Jahren: Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihen- sowie Mehrparteienhäuser. Das volle Programm. Die Herausforderung: Die Wartelisten im städtischen Bauamt sind lang, allein 240 Bewerber gab es nach Angaben der Stadtverwaltung für die ersten 39 jetzt vermarkteten Grundstücke.

