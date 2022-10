Neues Siegel für Realschule Heilig Kreuz

Die Donauwörther Realschule Heilig Kreuz bekommt eine Würdigung des Schulwerks Augsburg für schulpädagogische Qualität.

Unter dem Motto „Abschwung und Auftakt – Streck deine Hand aus“ kamen vergangene Woche neben den Vertreterinnen und Vertretern von Heilig Kreuz weitere acht Schulen des Schulwerks Augsburg im Haus St. Ulrich zusammen, um einen besonderen Meilenstein des großen Lehrgangs zur Unterrichtsentwicklung „Streck deine Hand aus“ zu feiern. Dabei wurde die Teilnahme dieser Schulen mit dem „Qualitätssiegel Professioneller Unterricht“ gewürdigt und damit die in Gang gesetzten Schritte für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität zertifiziert.

Fast dreijähriger Projektzeitraum für die Realschule Heilig Kreuz

Im Projektzeitraum von September 2019 bis Juli 2022 hat das gesamte Kollegium auf der Basis der sogenannten "Hattie-Studie" und in Zusammenarbeit mit Professor Dr. Klaus Zierer, dem Ordinarius für Schulpädagogik der Universität Augsburg, die folgenden drei Lehrgangsetappen durchlaufen: Zunächst stand die Lehrgangsphase in acht halbtägigen Inhouse-Seminar-Modulen auf dem Programm; dieser schloss sich dann die Hospiationsphase mit dem Unterrichtsfeedback für jede einzelne Lehrkraft durch die beiden Projektverantwortlichen an. Die Schulentwicklungsphase mit der Implementierung der selbst gewählten Handlungsfelder rundet das Gesamtkonzept ab.

Somit hat nach den Worten des Direktors des Schulwerks der Diözese Augsburg, Peter Kosak, die Realschule Heilig Kreuz in Donauwörth die Berechtigung erworben, das „Qualitätssiegel Professioneller Unterricht“ zu tragen.

Kosak bedankte sich bei den Projektverantwortlichen, gratulierte dem Kollegium und Schulleiter Joachim Düsing zu diesem Nachweis einer umgreifenden, innovativen und nachhaltigen Schulentwicklung und freute sich über das Engagement zur Professionalisierung des Unterrichts an der Donauwörther Realschule. (AZ)

