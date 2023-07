Donauwörth

Bahnhofs-Durchstich wieder Thema im Stadtrat: Kann es nun endlich losgehen?

Seit Jahren diskutiert und trotzdem noch lange nicht in Aussicht: Bis der Durchstich zur Industriestraße in Donauwörth kommt, wird wohl noch viel Zeit vergehen.

Plus Erneut ist der Durchstich in Donauwörth zur Industriestraße Thema, das beauftragte Planungsbüro stellte seine Untersuchungen vor. So ist der Stand der Dinge.

Der Durchstich vom Donauwörther Bahnhof zur Industriestraße hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten schier zur unendlichen Geschichte entwickelt. In regelmäßigen Abständen kocht das Thema wieder hoch, so auch bei der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche. In dieser stellte das Planungsbüro "plan&werk" aus Bamberg seine sogenannten vorbereitenden Untersuchungen im Bereich südlich des Bahnhofs vor. Bedeutet das, dass es jetzt konkret losgehen kann?

Die Antwort ist eher ernüchternd. Wie der Referent Franz Ullrich von "plan&werk" erläuterte, handelt es sich bei vorbereitenden Untersuchungen keineswegs um eine Planung, die im nächsten Schritt umgesetzt werden kann. Vielmehr sei das Ergebnis einer solchen Untersuchung ein städtebaulicher Rahmenplan, bei dem es sich um "einen Blick in eine weit entfernte Zukunft" handle. Man versuche, sich "über Analysen und Annahmen an eine zukünftige Vorstellung der Wirklichkeit heranzuarbeiten". Klingt etwas schwammig? Ist es auch.

