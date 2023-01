Neujahrskonzert in Donauwörth: Ein Gute-Laune-Konzert vom Feinsten

Plus Mit einer gelungenen Mischung aus Swing und brasilianischen Rhythmen hätte es das Dan Markx fast geschafft, das Publikum zum Tanzen zu bringen.

Donauwörth stehe 2023 vor einem Jahr mit vielen Jubiläen im Bereich der Kultur – so zählte Oberbürgermeister Jürgen Sorré bei seiner nachdenklichen Neujahrsansprache beim diesjährigen Donauwörther Neujahrskonzert im vollen Saal des Gymnasiums auf: 30 Jahre Käthe-Kruse-Puppen-Museum, 50 Jahre Herbstkulturtage, 50 Jahre Städtepartnerschaft zwischen Donauwörth und Perchtoldsdorf, 60 Jahre Donauwörther Freibad. Es seien Veranstaltungen wie das Reichsstraßenfest oder die Donau-Ries-Ausstellung, die nach dem Ende der Corona-Pandemie Anlass geben, dankbar aufatmen zu dürfen. Und das trotz der Herausforderungen, die der Krieg im Herzen Europas stelle.