Neurologin eröffnet neue Praxis in Donauwörth

In Donauwörth wird es eine weitere neurologische Praxis geben. Am 15. Mai eröffnete Dr. Raluca Stegmann in der Reichsstraße ihre Räume.

Dr. Raluca Stegmann hat richtig investiert, um in Donauwörth einen Neuanfang mit ihrer Facharztpraxis für Neurologie zum Erfolg zu machen. Die 36-Jährige zieht zwar in die Räume, in der bereits der Neurologe Roland Schwab praktiziert hat. Doch schon allein von der Optik erinnert nichts mehr an die vergangenen Zeiten. "Die Aufteilung der Praxis ist ideal, deshalb habe ich mich sofort für diese Lage in Donauwörth entschieden", sagt Stegmann.

Neurologinnen und Neurologen behandeln Krankheiten des Nervensystems. Klassischerweise werde sie von Patienten aufgesucht, die einen Schlaganfall erlitten haben, an Parkinson oder MS leiden, aber auch Menschen mit Sehstörungen oder Epilepsie wenden sich an diese Fachärzte.

Praxis für Neurologie in Donauwörth: Wann Patienten behandelt werden

Die gebürtige Rumänin Raluca Stegmann, die vor elf Jahren nach Deutschland kam, hat den Facharztsitz in Donauwörth übernommen und hat zum 15. Mai ihre Praxis eröffnet. Drei Mitarbeiterinnen sind bereits gefunden. Behandelt wird von Montag, Dienstag und Donnerstag bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag bis mittags um 12 Uhr. Pro Tag sollen rund 15 Patienten versorgt werden.

Stegmann hat an der Universität Bukarest Medizin studiert und am dortigen Krankenhaus ihre ärztliche Laufbahn begonnen. 2012 wechselte sie an Klinikum nach Bayreuth (Oberfranken), so sie ihre Facharztausbildung zur Neurologin absolvierte und dort als Oberärztin arbeitete. Zuletzt arbeitete sie viereinhalb Jahre an der Klinik für neurologische Rehabilitation in Kipfenberg, da sie aus familiären Gründen nach Rohrenfels umzog. Dort lebt die zweifache Mutter bis heute.

Nun wagt sie den Weg in die Selbstständigkeit und suchte nach einer Chance auf eine Niederlassung samt passender Räume. In Donauwörth wurde sie fündig. "Mir war es wichtig, dass die Patienten bei diversen neurologischen Tests Privatsphäre und Ruhe haben", erklärt Stegmann beim Gang durch die Räume. Die Patienten sollen bei EEG (Messung der Hirnströme) oder EMG (Messung der Muskelaktivität) relativ entspannen. "Es soll ruhig und geordnet ablaufen."