Neustart bei der Theatergruppe Zirgesheim

Die Theatergruppe Zirgesheim startet nach fünfjähriger Pause mit neuem Schwung und der Komödie „Oh Gott, die Familie“ in die kommende Spielsaison ab Ende März 2025. Erste Vorbereitungen laufen bereits. Die Akteure - bestehend aus alt bekannten aber auch neuen Gesichtern - auf und hinter der Bühne freuen sich dabei besonders darauf, wieder zahlreiche Zuschauer zu den Aufführungen begrüßen zu dürfen. Nähere Infos zum Stück sowie den Spielterminen werden zum Jahresbeginn bekanntgegeben. Nachdem 2020 kurz vor der Premiere sämtliche Vorstellungen coronabedingt abgesagt werden mussten und die letzten drei Jahre die Spielstätte der Zirgesheimer beim VSC Donauwörth an der Neudegger Allee sanierungsbedingt nicht zur Verfügung stand, konnte der 1. Vorsitzende Werner Schmid den anwesenden Mitgliedern die ersehnte positive Nachricht geben, dass in den Stauferstuben nun wieder ein Spielbetrieb möglich ist. Dies war das erfreuliche Fazit der Mitgliederversammlung der Theatergruppe Zirgesheim im heimischen Feuerwehrhaus. Nach Begrüßung und Rückblick durch Werner Schmid folgte der Kassenbericht von Thomas Riß mit dessen Entlastung. Danach standen Neuwahlen auf der Tagesordnung. Bis auf die nicht mehr angetretene Schriftführerin Johanna Siebold stellte sich der bisherige Vorstand mit Werner Schmid (1. Vorsitzender), Margit Stadler (2. Vorsitzende), Thomas Riß (Kassier) sowie Susanne Burger, Claudia Herb und Sandra Kundinger (Beisitzerinnen) zur Wiederwahl und wurde einstimmig bestätigt. Neu in das Amt der Schriftführerin wurde Gabi Aurnhammer gewählt. Die Kassenprüfung obliegt weiterhin Sandra Hanne und Armin Reitsam. Werner Schmid bedankte sich bei Johanna Siebold für ihren Einsatz mit einem Blumenpräsent.

Theatergruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Werner Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielbetrieb Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis