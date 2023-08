Donauwörth

07:00 Uhr

Neustart in Donauwörth: Was Ukrainer Sasha in seiner Heimat erlebt hat

Plus Es kommen ungebrochen viele Kriegsflüchtlinge im Landkreis Donau-Ries an. Ab sofort wird das Rainer Blumenhotel wieder belegt. Mit dabei ist der 25-jährige Sasha.

Von Thomas Hilgendorf

Sasha kauerte vor gut 14 Tagen noch in seinem Versteck im Haus der Großeltern. Dann trat er den Russen entgegen, bewaffnet nur mit Worten. Worten, die nicht stimmten, aber ihm den Weg in die Freiheit bahnen sollten. Am Donnerstagvormittag steht er nun im Erdgeschoss des Fuggerhauses in Donauwörth. Verschwitzt, fertig mit den Nerven, aber auch erleichtert. Er wird als einer der ersten Bewohner dabei sein bei der Neuauflage des Blumenhotels in Rain als Flüchtlingsunterkunft. Erlebt hat er viel.

Der Ukrainer könnte der nette junge Mann aus der Nachbarschaft sein. Gut 1,90 Meter groß, kurze, braune Haare, gewinnendes Lächeln, höflich, dazu perfektes Englisch, Baseball-Cap, blaues T-Shirt mit dem Werbeaufdruck eines deutschen Elektronik-Konzerns, Bermudashorts. Den Pass mit der ukrainischen Fahne hält er in der Hand, den Rollkoffer im Schlepptau. Darin ist das, was geblieben ist von 25 Jahren Leben in der Ukraine. Die Erinnerungen im Smartphone sind indes gelöscht.

