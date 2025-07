Neuwahlen und Ehrungen beim Obst- und Gartenbauverein Neudegger Siedlung

Zur Jahresversammlung hatte der OGV Neudegger Siedlung eingeladen. 1. Vors. Joachim Reiner begrüßte alle Anwesenden. Als Gäste waren OB Jürgen Sorré, Bgm Albert Riedelsheimer, die StR Brigitte Kundinger-Schmidt und StR u. KrR Peter Moll sowie die erste Vorsitzende des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, Frau Karola Schwab anwesend. Im Mittelpunkt standen die Neuwahl der Vereinsführung und die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Verein. Der 1. Vors. bedankte sich bei der Sparkasse Donauwörth für einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 2500 €. Die Spende ist für die Herstellung des Wasseranschlusses am Vereinsgelände vorgesehen. Die Vereinsleitung informierte über die verschiedenen Veranstaltungen, darunter die Aktivitäten der Kindergruppe, die Maifeier, den Vereinsausflug zur Landesgartenschau sowie die Weihnachtsfeier. OB Jürgen Sorré bedankte sich bei der Vereinsführung und lobte den Gartenbauverein. Kreisvorsitzende Karola Schwab erwähnte den Newsletter auf der Internetseite des Kreisverbandes und erläuterte das Jahresprogramm, sowie den Wettbewerb zu Streuobstwiesen des Bayerischen Landesverbandes. Die Mitglieder entlasteten den Vorstand. Die Kassiererin Renate Klier wurde im Anschluss verabschiedet. Bei den Neuwahlen wurde die Vorstände Joachim Reiner (1), Petra Reiner (2) und Alexandra Kundinger (3) sowie Schriftführer Peter Matzky wieder gewählt. Für die Kassenverwaltung wurde neu für Gudrun Steidle abgestimmt. Ehrenmitglied Alfred Herb wurde für 60jährige Mitgliedschaft mit der Goldenen Ehrennadel am Band geehrt. Sieben Ehrungen für 50 Jahre Mitgl. gingen an Anita Greif, Brigitte Kundinger-Schmidt, Herbert Weiß, Günter Bauer, Günter Dietrich, Wilhelm Hertle und Winfried Ritzel, eine Ehrung für 40 Jahre Mitgl. an Gisela Bock sowie für 25 Jahre an Erika Zach, Monika Birkmeir und J. Reiner. Mit der Vorstellung der neuen Website und einem Ausblick auf 2025 wie Maibaumfest, Vereinsausflug und dem Gärtnerumzug wurde die Versammlung beendet.

