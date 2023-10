Donauwörth

vor 19 Min.

Nicht nur wegen Corona: Arztpraxen in der Region füllen sich wieder

Plus Die kalte Jahreszeit hat begonnen – schon füllen sich die Praxen in und um Donauwörth. Corona ist zwar ein Thema, aber ein anderes als noch vor zwei Jahren.

Von Thomas Hilgendorf

Mediziner Falk Freisleben und seine Kollegen haben alle Hände voll zu tun. Kein Wunder, denn es ist ja auch ziemlich deutlich zu hören: Husten und Schniefen im Supermarkt und in den Büros, verrotzte Nasen in den Schulen und Kindergärten. Und trotzdem, es scheint weithin Entspannung zu herrschen bei den Menschen. Zu Recht? Nicht nur Corona tritt aktuell wieder auf den Plan.

Was heute normal wirkt, war vor zwei oder gar drei Jahren schier undenkbar. "Damals", möchte man schon fast sagen, als Corona noch nicht endemisch war, das Virus nicht quer durch die Bevölkerung gegangen war und die Menschen auch noch nicht in der Breite geimpft waren. Die Lage hat sich, Gott sei Dank, geändert. Freisleben, der gemeinsam mit seinen Kollegen eine allgemeinärztliche Praxis in der Donauwörther Reichsstraße sowie eine Außenstelle in Tapfheim hat, sieht dieser Tage eindeutig eine Zunahme von Covid-Infektionen, er sagt aber auch deutlich: "Es ist nichts Unbeherrschbares mehr." Die Verläufe, die er in dieser Saison bislang beobachtet habe, seien allesamt recht mild. Auch weil es keine gesetzlichen Regelungen mehr gebe hinsichtlich des Infektionsschutzes, rät der Donauwörther Mediziner zu mehr Eigenverantwortung. Wer wisse, dass er oder sie eine Corona-Infektion habe, sollte eine Maske tragen; wenn keine Symptome mehr bestünden und sich der Patient gesund fühle, brauchten auch keine weiteren Maßnahmen mehr ergriffen werden.

