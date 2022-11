Donauwörth

vor 17 Min.

Nico Santos beteiligt sich an Weihnachtsaktion eines Gastronomen

Prominenter Überraschungsgast im Gasthof Goldener Hirsch in Donauwörth: Nico Santos Arm in Arm mit den Kellnerinnen Lena Schramm und Seraphine Racz (rechts).

Plus Der berühmte Sänger Nico Santos ist in Donauwörth im Goldenen Hirschen eingekehrt - und beteiligte sich spontan an der Benefizaktion für Tafel-Kinder.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

So prominente Unterstützung hatten sich Armin und Christine Schnabel für ihre alljährliche Weihnachtsaktion wirklich nicht erwartet. Gerade mal drei Tage steht der Weihnachts-Wunschbaum in der Gaststube des Goldenen Hirschen in Donauwörth. 120 Sterne hängen an der geschmückten Tanne. Auf diesen Sternen haben Kinder der Donauwörther Tafel-Familien ihren Weihnachtswunsch notiert und hoffen, dass ein großzügiger Spender diesen erfüllt. Einer der ersten Sterne, die "gepflückt" wurden, holte ein junger Mann vom Baum, den viele aus dem Fernsehen oder aus dem Radio kennen: der Songwriter und Sänger Nico Santos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen