Noch mehr Geschäfte in der Donauwörther Reichsstraße schließen

Die Modekette Orsay hat Donauwörth verlassen. Weitere Geschäfte hinterlassen leere Schaufenster. Geht es mit der Reichsstraße weiter bergab?

Der Einkaufsbummel durch die Reichsstraße ist derzeit nicht nur allein wegen des Nieselwetters traurig. Zwar müssen die Autos jetzt langsamer fahren, aber Euphorie mag angesichts des schmelzenden Shopping-Angebotes nicht aufkommen. Erneut haben Geschäfte die Einkaufsstraße verlassen. Im besten Fall sind sie nur umgezogen, doch zurück bleiben leere Schaufenster. Geht es mit der Reichsstraße also weiter bergab?